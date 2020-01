3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa: “Günümüzde sosyal bilimler, doğa bilimleriyle ortak çalışmalar yürütebiliyor”

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2020) başladı.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu’nda başlayan ve 10 ülkeden yaklaşık 250 kişinin katıldığı kongrenin açılış konuşmasını yapan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bilim tarihinde sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasında bir çatışma olduğunu ancak günümüzde artık ortak çalışmalar üretebildiklerini kaydederek; “Kayseri Üniversitesi’nin doğrudan himayesinde olan ilk uluslararası kongre. Bene de bir sosyal bilimciyim. Sosyal bilim, insanın yeryüzüne inişiyle beraber başlayan bir olgu. Ama, tarihsel olarak bilimin gelişimine baktığımız zaman sosyal bilimlerde önce felsefenin, sonra hukukun, sonra iktisadın, sonrasında işletmenin ve diğer alanların da yayılarak geliştiğini görüyoruz. Sosyal bilim diğer ifadeyle bazen doğa bilimcileri doğrudan bilim alanı olarak kabul etmemekte. Bu çatışma uzun süre doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında bilim tarihine baktığımız zaman devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar günümüzde doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki çatışma bu kadar keskin olmasa da doğa bilimleri ile Quantum fiziği ve benzeri gelişmelerle sosyal bilimlerin o gri perdesine doğru gelmeye başladı. Bu bağlamda, sosyal bilimler artık günümüzde doğa ve sosyal bilimlerinin keskin ayrışmasından ve hatta geçmişteki zaman zaman çatışmasından sonra bir doğa bilimciyle bir sosyal bilimci bir araya gelip çalışabiliyor. Dolayısıyla sosyal bilim ile doğa bilimleri her ne kadar tarihsel gelişim süreçleri arasında birbirinden ayrışmış gibi gözükse de artık günümüzde sosyal bilimler doğa bilimleriyle ortak çalışmalar üretebiliyor. Sosyal bilimler ve sanat; bir toplumun entelektüel gelişiminde son derece önemli yere sahip. Üçüncüsü düzenlenen bu etkinliğin başta üniversitemize, Kayseri’ye, ülkemize, dünyaya önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Kongreye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Kenan Has, ‘Dinlerde temayüz eden kavramlar ve günümüz açısından değerlendirilmesi’ konulu konferans verdi. Kongrenin açılış programında ayrıca Rektör Karamustafa; USBİK Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Kuşçulu’ya plaket takdim etti.

