Melikgazi'den futbola büyük katkı

Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Belediyesi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Melikgazi Belediyespsor işbirliğinde, yetenek seçimi ve yetenekli sporcuların Türk futboluna kazandırılması amacıyla protokol imzalandı.

Gençleri toplumsal hayata kazandırmak için bir çok proje hayata geçireceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Spora olan desteğimiz bu protokol ile yine devam edecek. Gençlerimizi sosyal medyadan uzak tutarak topluma yararlı bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm yaş gruplarında çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve dostluk ve kardeşliğin önemini vurgulamak istiyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerine iyi birey ve iyi bir vatandaş olmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. TÜFAD’a ve spora vereceğimiz destek gençlerimizin kazanılması noktasında çok önemli. Eğer biz gençleri kaybetmek istemiyorsak spor, sanat, kültür, müzik, gibi alanlarda çalışmalar yapmamız lazım. Belediyeler olarak desteklerimizi sürdürecek birçok faaliyeti hayata geçireceğiz.” dedi.

Spora ve sporcuya olan katkılarımız devam edecek

Melikgazi’de spora yetenekli gençler için bir spor okulu da kuracaklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

“Yetenekli çocukların yetiştirileceği profesyonel gençleri eğitmek için birçok branş için spor okulu açacağız. İnşallah spor lisesi projemizi kısa zamanda hayata geçireceğiz. Yetenekli çocuklara imkânlar verip ellerinden tutacağız. Spora emeği geçenlere teşekkür ederim. Liseler arası turnuvalar düzenleyeceğiz. Burasının sporda ses getirecek bir kurum olacağını düşünüyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim.”

KAYSERİ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:16

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