Kayseri Şeker'den Turhal ve bölgelerinde çiftçi eğitim semineri

Kayseri Şeker tarafından her yıl düzenlenen 'Çiftçi Eğitim Seminerlerinin' bu yıl ilki Turhal ve bölgelerinde başladı. Çiftçilerin, sürdürülebilir tarım, damla sulama, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, bitki hastalıkları gibi konularda bilgilendirildiği toplantılarda çiftçiler, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yöneticiler ile karşılıklı soru ve fikir alışverişi yapma imkânı buldular.

20202021 Kampanya Dönemi içerisinde Turhal Şeker ve bölgelerinde başlayan eğitim seminerlerinin ilki Çamlıbel Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Seminere Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda çiftçi katıldı. Çamlıbel Pancar Bölge Müdürü Bekir Ceyhun Tuğrul’un, bölgenin tarımsal yapısı, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme gibi konularda bilgilendirme yaptığı seminerde, Kayseri Şeker Sürdürülebilir Tarım Müdürü Gökhan Yavuz’da, sürdürülebilir tarım, damla sulama, 4’lü karışım yem bitkisi ve tarımsal jips konularında üreticilere detaylı bilgiler aktardı. Seminerde söz alan Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, Kayseri Şeker’in 'Kazan ve kazan' politikası gibi çok önemli bir özelliği olduğunu belirterek, “Kayseri Şeker kendisi kazanırken, bölge çiftçisine de kazandırmak durumunda. Biliyoruz ki; Çiftçi kazanamaz ise şirket te kazanamayacak, çiftçi kazanırsa şirket te kazanacak. Onun içindir ki bu olgu, bu döngü bizi bir aile yapıyor. Bu toplantılarda her türlü sorunumuzu rahatça konuşulabilmeliyiz, çünkü biz bir aileyiz. Bizim ticari ve aynı zamanda gönül bağımız var” şeklinde konuştu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Kayseri Şeker’in 21 bölgesinde hem geçmişin, hem geleceğin mukayesesinin yapıldığına ve sürdürülebilir bir tarım sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli gelişmeleri çiftçiler ile paylaştıklarını belirterek, “Sürdürülebilirlik, tarımsal açıdan çok önemli bir husus, çünkü Türkiye’nin ve Dünya’nın geleceğinde tarımın çok önemli rolü var. Ben 2020 yılı içerisinde tarımın ve tarımla uğraşan kesimin çok daha değerli hale geleceğine inanıyorum. Dünya nüfusu her geçen gün artıyor, 2020 yılındayız ve 8 milyar gibi bir dünya nüfusundan bahsediliyor, bu rakam 2050 yılında yaklaşık 10 milyar civarında olacak. 10 milyar olan bir dünya nüfusunu besleyebilmek için bitkisel ve hayvansal üretimin de iki katına çıkması gerekecek. İşte bu da verimli ve korunmuş topraklar ile yapılacak. Nasıl ki havayı ve suyu korumak için gayret gösteriyoruz, toprağı korumak için de aynı çabayı göstermeliyiz” şeklinde konuştu. Günün diğer Eğitim Semineri ise Çamlıbel’in ardından Pazar Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere Pazar Kaymakamı Sinan Korkmaz, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Güryıldız Belediye Başkanı Mustafa Özer, Üzümören Belediye Başkanı Hacı İsmail Karakaş, İlçe Tarım Müdür Vekili Emre Kapar, Tokat Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Recayi Çetin, Turhal Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Cafer Soylu, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Sulama Birliği Başkanları, Mahalle Muhtarları, Şirket Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ile çok sayıda çiftçi katıldı. Pazar Bölge Şefi Özkan Harmanlıoğlu ve Sürdürülebilir Tarım Müdürü Gökhan Yavuz’un tarımsal konularda bilgilendirme yaptığı ve karşılıklı soru cevap şeklinde çiftçilerin akıllarındaki soru işaretlerine cevap bulduğu seminerde söz alan Pazar Kaymakamı Sinan Korkmaz, Pazar bölgesindeki çiftçilerin eğitimlere çok daha çabuk adapte olarak, seminerlerdeki konuları çok daha hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini söyledi. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz ise kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu, Kayseri Şeker’in Turhal ile bölgelerine önemli bir oranda katma değer sağladığı ve yapılan eğitim seminerleri ile bilgilendirme toplantılarının çiftçinin ürününe önemli oranda yansıdığını ifade ederek, bu yıl önemli bir oranda verim artışı olduğunu, bunun da çiftçinin cebine kazanç olarak girdiğini söyledi.

"Hepimiz bu milletin ve Anadolu coğrafyasının bir parçasıyız" diyerek başladığı konuşmasında Pazar’ın kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Akay; “Belediye başkanımızın da bahsettiği gibi Pazar çiftçisi gelişmeye ve bilgilendirilmeye çok açık. Asıl önemli olan bir dekarda çuvala giren şeker miktarıdır. Bu oran 2018 yılında 9 bölgede ortalama 759 kilo iken Pazar’da ise dekarda elde edilen şeker miktarı 808 kilo. İşte bu özelliği ile Pazar 9 bölgemiz içerisinde 3. Sıradaymış. Bu yıl ise 9 bölge içerisinde ortalamamız yüzde 11’lik artış ile 839 kiloya ulaşmıştır. Bu payda en büyük artışı yine Pazar bölgemiz sağlamış ve dekarda torbaya giren şeker miktarını 1122 kiloya çıkartmıştır. Benim yılardır Kayseri ve Boğazlıyan bölgesinde yapmak istediğim budur, bunu siz 1 yılda başardınız. Bu nedenle sizleri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Başkan Hüseyin Akay ve Pazar Bölge Şefi Özkan Harmanlıoğlu’na ilçe ekonomisi ve çiftçisine verilen desteklerden dolayı bir plaket takdim etti.

