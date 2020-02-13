Kayseri- Kahramanmaraş karayoluna çığ düştü (1)

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KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, KayseriKahramanmaraş karayoluna çığ düştü.

Olay, saat 18.00 sıralarında KayseriKahramanmaraş karayolunda meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.



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