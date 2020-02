Kocasinan'ın gönül yolcuları özel çocukların yüreklerine dokunuyor

Sosyal Belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle örnek olan ve farkındalık oluşturan Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşayan özel eğitim gerektiren çocukları mutlu edecek yeni bir projeye imza attı. Özel eğitim gerektiren çocukların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için başlatılan 'Kocasinan’ın Gönül Yolcuları Projesi' ile çocukların mutlu olduğu, özel günlerinin kutlandığı ve keyifli anların yaşandığı anlamlı bir etkinliği kapsıyor.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje kapsamında ilk ev ziyaret; Mimarsinan Mahallesi’nde ikamet eden 8 yaşındaki epilepsi hastası Rabia Akkoyun'a gerçekleştirildi. Gönüllü olarak özel eğitim gerektiren çocukların yanında yer alan ve Bilge Dede rolünü oynayan 52 yaşındaki Kemal Oral, Kocasinan’ın maskotu Sinan ve Sinem ile birlikte Rabia’nın doğum gününü kutladı. Onunla yakından ilgilenip, Başkan Çolakbayrakdar’ın selamını ileten Bilge Dede, sıcakkanlı sohbetiyle Rabia’ya ve diğer çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. İkramlıklarını da beraberinde götüren Kocasinan’ın Gönül Yolcuları, Rabia’ya ve çocuklara Kocasinan Belediyesi’nin hazırlamış olduğu çeşitli hediyeleri verdi.

Gönül belediyeciliği adına yaptığı çalışmalarla göz dolduran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel eğitim gerektiren çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını daha da kuvvetlendirdiklerini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, bu durumdaki vatandaşların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerine dikkati çekerek; “Sosyal belediyecilik olarak hayatın her alanında 7’den 70’e her kesime projeler üretiyoruz. Hükümetimiz, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırarak onların daha üretken ve aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almalarını ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdi. Engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Bu anlamda sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak için özel eğitimler ve sosyal aktivitelerle onların yanında yer alıyoruz. Kocasinan’ın Gönül Yolcuları Projesi ile de onların daha mutlu olmalarına katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın güler yüzleri bizlerin yaşam enerjisini yükseltiyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu, memnuniyeti ve hayatlarını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ailesinin izni ile evinde çekim yapılan ve önceden davet edilen misafirlerle güzel bir gün geçiren Rabia ise çok mutlu olduğunu ve unutulmayacak bir anı yaşadığını belirtti.

Diğer çocuklar da unutulmaz anlar yaşadıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan’ın Gönül Yolcuları'nın ev ziyaretine, Kültür İşleri Müdürü İbrahim Özcan da eşlik etti.

