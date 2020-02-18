Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan: “Hayvanların ateşli silahla yaralanma vakalarının çoğu şehir merkezinde oluyor” “Yılda çok sayıda ateşli yaralamaya bağlı vaka geliyor”

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş edilmesi sonucunda vücuduna saçma isabet eden sahipsiz köpek kurtarılamadı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Hacılar ilçesinde belediye ekiplerinin yaralı olarak Erciyes Üniversitesi(ERÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen sahipsiz köpek, yapılan ilk müdahalenin ardından, gözetim altına alındı. Yapılan incelemelerin sonucunda, hayvanın silahla vurulduğu ve vücudunda çok sayıda saçma olduğu belirlendi. Yaralı hayvan, aldığı kurşun yaralarından dolayı öldü. Getirilen köpeğin genel durum bozukluğu da olduğunu gözlemlediklerini söyleyen ERÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Gültekin Atalan yılda çok sayıda ateşli silahla yaralama vakası geldiğini belirterek, bu vakalarında çoğunun şehir merkezlerinde gerçekleştiğini söyledi.

Nedenini bilmedikleri şekilde vatandaşların hayvanları vurduğunu ve ölümüne sebep olduklarını söyleyen Gültekin Atalan, “Kayseri’nin Hacılar ilçesinden geçen hafta sonunda bize ateşli silahla yaralama sonucunda getirilen sahipsiz bir köpeğin, yaptığımız tetkikler sonucunda vücudunun arka kısmına çok sayıda saçma isabet ettiğini belirledik. Hayvan geldiğinde genel durum bozukluğu mevcuttu ve hemen müdahaleyi yaparak gözetim altına aldık fakat maalesef vücuduna çok fazla saçma isabet ettiği için kurtaramadık. Yılda bize intikal eden hatırı sayılır ölçüde, ateşli silahla yaralamaya bağlı vakamız oluyor. Bunların neden gerçekleştiği konusunda tam bir bilgi sahibi olmamakla beraber, bu vakaların çoğunun şehir içinde olduğunu biliyoruz. Nedenini bilmediğimiz bu hareketler ile insanlar daha çok köpekleri yaralamaktadırlar ve ölümüne neden olmaktadırlar. Bu konunun da ayrıca ele alınarak, önlemlerinin alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.