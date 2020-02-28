Başkan Büyüksimitci, “Şehitlerimizin Mekanı Cennet Olsun”

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Suriye İdlib’de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Büyüksimitci mesajında, “Suriye’den gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Yüreklerimizi yaktı. Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Devletimizin ve ordumuzun her daim yanında olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Biz devletimizle milletimizle bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Devletimizin hainlere gereken cevabı en kısa sürede vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada devletimizin ve ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Allah bizleri her türlü badirelerden korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin inşallah” diye konuştu.

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