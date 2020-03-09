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Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta Kasımpaşa A.Ş: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0

İHA

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla döndü.

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta Kasımpaşa A.Ş: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 0

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla döndü.
Stat: Kasımpaşaspor Kemerburgaz Tesisleri
Hakemler: Miraç Burak Özdöl xx, Ozan Güleryüz xx, Mehmet Aygen xx
Kasımpaşa A.Ş U19: Emre Çiğdem xx, Eren Karacaoğlu xx, Emre Gürsel Hürcan xx, Ersin Çetin xx, Taha Batuhan Güleryüz xx, Orkun Tırpancı xx, (Anıl Özçelik dk.88 x), Ahmet Hakan Demirli xx, (Aykut Balcı dk.86 x), Yılmaz Daler xx, (Furkan Külekçi dk.56 x), Ali Göçmen xx, (Emirhan Nevzat Aydın dk.46 x),Taha Dönmez xx, Oğuzhan Özcan xx, (Ömer Talha Nergiz dk.46 x),
Hes Kablo Kayserispor U19: Doğn Alemdar xx, Sinan Ayhan xx, Erden Tomarza xx, Osman Can Çötür xx, Ömer Memiş xx, Halil Furkan Sevinç xx, (Erdem Acar dk.63 x), Bora Barlas xx, (Ümran Zambak dk.46 x), Hakan Çıtak xx, Süleyman Okçu xx, Selahattin Seyhun xx, Yiğit Yavuz Deniz xx, (Taner Gümüş dk.63 x)
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Taha Batuhan Güleryüz, Orkun Tırpancı (Kasımpaşa A.Ş U19), Hakan Çıtak, Yiğit Yavuz Deniz, Erden Tomarza (Hes Kablo Kayserispor U19)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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