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(Özel) Bu mantı ’Vejeteryan’ ve ’Vegan’lara özel Kayserili firma aromasıyla ve yüksek protein değeri ile kırmızı eti andıran istiridye mantarından ‘Mantı’ üretti

İHA

Kayseri'de bir firma, vejeteryan ve veganlar için aromasıyla ve yüksek protein değeri ile kırmızı eti andıran istiridye mantarından 'Mantı' üretti.

(Özel) Bu mantı ’Vejeteryan’ ve ’Vegan’lara özel Kayserili firma aromasıyla ve yüksek protein değeri ile kırmızı eti andıran istiridye mantarından ‘Mantı’ üretti

Kayseri’de bir firma, vejeteryan ve veganlar için aromasıyla ve yüksek protein değeri ile kırmızı eti andıran istiridye mantarından ’Mantı’ üretti.
Kayseri’de 16 yıldır faaliyet gösteren ve Hakkı Efendi markasıyla üretim yapan Kocalar A.Ş., sucuklu ve patatesli mantının ardından vejeteryan ve veganlar için harekete geçti. Aroması ve yüksek protein oranı ile kırmızı eti andıran istiridye mantarı ile mantı üreten firma, seri üretime geçti. Mantının Kayseri’nin tescilli ürünü olduğunu söyleyen Kocalar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Koca, "Mantı deyince akla Kayseri gelir. Bizde bununla beraber mantıyı daha da çok sevdirelim ve mantıyı Türkiye’ye daha da çok yedirelim istedik. Bunun için uzun süren ArGe çalışmalarının sonunda istiridye mantarlı mantı ürettik. Bunların çeşitleri de bizde mevcuttur. Vejeteryan ve veganlar için proteini daha yüksek, ete daha yakın bir ürün olarak istiridye mantarlı mantıyı ürettik. Aminoasit, vitamin ve mineral yönüyle, protein değeri ete en yakın olarak istiridye mantarıdır. Bu mantarı çoğu doktorumuz et yemeyenler için önermektedir. Biz bu mantı üretimini talepler doğrultusunda yapıyoruz.
Çeşitli nedenlerle et, balık, kümes hayvanlarının etlerini yiyemeyenler yani vejetaryenler ile hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal gibi ürünleri yemeyenler yani veganlar mantıyı da yiyemiyordu. Hamurunda sadece su, un ve tuz kullandığımız vejetaryenlere ve veganlara özel mantımızı bundan öncede patatesli olarak ürettik ve bu mantıya yoğun bir ilgi gördük. Vejeteryan ve vegan yani eti yemeyen vatandaşlar için eş değer bir ürün çıkması gerekiyordu. Biz bunları da göz önüne alarak bu yatırımı yaptık. Şuanda da İstanbul, Ankara ve Kayseri’deki yerel zincir marketlerimizin reyonlarında patatesli ve İstiridye mantarlı mantımızı görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

“Mantı Kayseri’de yapılır"
Koca, tüketicilere de uyarılarda bulunarak, aldıkları mantının Kayseri’de yapıldığına dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti. Ürettikleri istiridye mantarlı mantıyı ilerleyen süreçte yurtdışına da ihraç edeceklerini kaydeden Koca, "Kayseri mantımız elde sıkma Kayseri mantısıdır. Onun dışında bu tarz ürünleri el değmeden tam hijyenik ortamda kapasitenin daha da artması için tam otomatik makinelerde yapmaktayız. Burada 45 personelle çalışmaktayız. 7 tane de tam otomatik seri çalışan, tam otomatik paketleme sistemleri ile çalışan ve Türkiye’nin yüzde 60 kapasitesinin mantısını üretecek şekilde bir kapasiteye sahibiz. Şuanda günlük 810 ton arasında ürün çıkmaktadır. Bunu da istediğimiz şekilde artıracak kapasiteye sahibiz. Mantı, Kayseri’nin yöresel ürünüdür. Aynı zamanda Kayseri’nin coğrafi işaretli ürünüdür. Bunu Türkiye’de çeşitli yerlerde de Kayseri mantısı diye satan yapan kişiler vardır. Tüketicilerin, mantı aldıklarında üretim yapılan yerlere bakmasını önemle rica ediyorum. Çünkü mantı denildiğinde akla Kayseri gelir ve Kayseri’de yapılması gerekir diye düşünüyorum. Gümrük kurallarından dolayı et ürünlerini yurtdışına ithal edemiyorduk. Patatesli ve mantarlı mantıda ise önümüzdeki aylarda Almanya’ya ihracatımız olacak" şeklinde konuştu.

İstiridye mantarı hakkında
Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz istiridye mantarının kalp hastalıklarına iyi geldiği, tansiyonu dengeleyici özellikte bir gıda maddesi olduğu, kurutulmuş halde tüketilmesi halinde D vitamini eksikliğini giderdiği, besleyici özellikleriyle ete rakip olduğu biliniyor. Gerek lezzet, gerek ise sağlık açısından oldukça faydalı olan ve doğada kavak ağaçlarında yetiştirilen bu şifalı mantar lezzet olarak da diğer mantar türleri ile karşılaştırıldığında farklılık gösteriyor. Latince “Pleurotus Ostreatus” ismiyle anılan istiridye mantarı, yaprak, kavak, kayın, selvi, karakulak mantarı gibi çeşitli isimleri ile de bilinir. Görüntüsü itibariyle tıpkı denizdeki istiridyelere benzediği için bu ismi alan mantar çeşidi, doğal alanlarda özellikle kavak ağaçlarının gövdelerinde yetişir. Mis gibi kokusu, lezzetli tadı, uygun veya ekonomik oluşu ile ülkemizde oldukça tutulan bir mantar olmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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