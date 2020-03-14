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Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı

DHA

Kazada savrulan otomobil binanın bahçesine düştü: 2 yaralı


Olcay DÜZGÜNMuhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, çarpışan 2 otomobilden biri savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Salih Düzgün (35) yönetimindeki 38 ADC 455 plakalı otomobille Atakan Ünsal'ın (19) kullandığı 38 PR 795 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Düzgün'ün otomobili savrularak, 3 katlı binanın bahçesine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
3 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan Gülizar Kılıç, kaza sesini duyunca korku yaşadıklarını belirterek, "Sanırım 'arabaya vurmayayım' diye bu tarafa uçtu. Ben evden dışarı çıkıyordum. Çamaşır toplayacaktım. İçindeki yaralı 'Beni kurtarın' dedi. Komşumuz geldi. Kapıyı açıp onu oradan çıkardık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR
2020-03-14 18:16:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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