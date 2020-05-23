Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevi’ne video konferans yöntemi ile bağlanarak burada kalan ulu çınarların bayramını kutladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Covid19 salgını başladığı andan itibaren huzurevinde kalan yaşlıların yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uygulandı. Dışardan tüm girişlerin yasaklandığı huzurevinde çalışanlarda süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdiler. Tüm bu önlemlerin sonucunda da huzurevinde hiçbir bulaş olayı yaşanmadan yaşlıların sağlıkları korunmuş oldu.
Aylardır ziyaretçileri ile görüşemeyen yaşlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik etmek için video konferans ile huzurevine bağlanan Başkan Büyükkılıç, “Ramazan Ayı’nı bugün akşam itibariyle geride bırakıyoruz. Bugün Arefe, yarında inşallah bayram. Hep birlikte bu bayramı idrak edeceğiz. Cenabı Allah Kadir Gecesi’ni ihya ederek Arefeye ulaşıp, Ramaza Ayı’nın ruhuna da uygun bir şekilde bayrama erişenlerden eylesin bizi. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizler bizim ulu çınarlarımızsınız. Sizlere minnettarız. Sizlere hizmet etmek, sizlerin duasını almak bizler için şereftir. Sizler bereket vesilesisiniz. O açıdan sizlere minnet duyuyoruz. Elbette yaklaşık iki buçuk aydır sizlere ziyaretçiye müsaade etmiyoruz. Bu ziyaretçiye müsaade etmememiz sizi sevdiğimizden, sizi korumak istediğimizden, sizi gözümüzden dahi sakındığımızdan kaynaklanıyor. O açıdan Allah’a şükürler olsun bu son virüs bulaşması durumuyla ilgili değişik illerde, değişik ülkelerde sıkıntılar oldu. Ama sizlerin sabretmesiyle, bizlerin de dikkat etmesiyle Kayseri’mizde böyle bir sıkıntı oluşmadı. Bu da bizleri sevindiriyor, Elhamdülillah diyor ve şükretmemize vesile oluyor. Kayseri’miz güzel, ülkemiz güzel ama insanlarımız biz başka güzel. Anlayışımız ve felsefemiz bir başka güzel. Allah bizi Kur’an yolundan Peygamberimize ümmet olma yolundan, devletine, vatanına, milletine, cumhuriyetimizin kurucularına ve ecdadımıza bağlı olma duygularını elimizden almasın diyorum. Ellerinizden öpüyor ve dualarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.
Huzurevinde kalan yaşlılarla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Memduh Büyükkılıç, aylardır özveriyle çalışan huzurevi çalışanlarına ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu’na da teşekkürlerini iletti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile görüşen huzurevi sakinleri ise aldıkları hizmetten ve Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini unutmamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Huzurevi sakinlerinden Ramazan Berk, “Avrupa yaşlılarını ölüme gönderirken Kayseri’de bize gösterilen bu yoğun ilgi burada kalan tüm yaşlılarımızın en büyük sevinç kaynağı” ifadelerini kullanırken, Sabriye Böregen ise, “5 yıldızlı otel konforunda bize bakıyorlar. Korona virüs açısından en güvenli yerdeyiz. Allah Memduh Başkanımızdan razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri İl Müftülüğünden kabristan ziyareti İl Müftüsü Güven: “Kabristana gelemeyen herkes için dua etmeye geldik”
YEREL HABERLER Kayseri İl Müftülüğünden kabristan ziyareti İl ...
Bellona Kayseri Basketbol coachı Avcı: “Kayseri'de devam etmek istiyorum"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol coachı Avcı: “Kayseri'de ...
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan bayram mesajı
YEREL HABERLER MHP Kayseri Milletvekili Ersoy'dan bayram mesajı
Melikgazi'nin 40 mezarlığında dua edildi
YEREL HABERLER Melikgazi'nin 40 mezarlığında dua edildi
Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 hafta için umutluyuz"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Cristian Sapunaru: "8 hafta için ...
Kayserispor'da Prosinecki hata istemiyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da Prosinecki hata istemiyor
Gözler Nurettin Korkmaz ve Doğan Alemdar’da
YEREL HABERLER Gözler Nurettin Korkmaz ve Doğan Alemdar’da
Kayserispor Yönetimi internette biraraya geldi
YEREL HABERLER Kayserispor Yönetimi internette biraraya geldi
Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailelerine anlamlı ziyaret
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada öldü
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada ...
Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada öldü
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, kazada ...
Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti
Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz
YEREL HABERLER Kayseri, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ...
Meteorolojiden ‘Zirai Don’ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden ‘Zirai Don’ uyarısı
Başkan Cabbar'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan Ramazan Bayramı mesajı
Kayserispor’dan Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Kayserispor’dan Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı
Kayseri Güneşspor antrenörü Kerim Çona: "Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk"
YEREL HABERLER Kayseri Güneşspor antrenörü Kerim Çona: "Yeni sezonda ...
Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de
YEREL HABERLER Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de
(Özel) Bayramdan sonra vaka kalmayabilir Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Ölüm, hastanede yatan ve poizitif çıkan vaka sayılarında son derece azalma var" "Sonbaharda virüsün ikinci dalgaya yol açabileceği endişesi taşımaktayız" "Kart, banknotlardan daha riskli" "Anne sütünden virüs bulaşmaz"
YEREL HABERLER (Özel) Bayramdan sonra vaka kalmayabilir Korona virüs ...
Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı genç, kaldırıldığı hastanede hayatını ...
Başkan Altun’un Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Altun’un Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Büyükkılıç: “Üçüncü Bilim Sanat Merkezi de yapılacak gibi görünüyor”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Üçüncü Bilim Sanat Merkezi de ...
Pastırma satışları yüzde 70 düştü Pastırmacı Kemal Duran: “Seyahat kısıtlaması kalkmazsa çok büyük sıkıntıya gireriz”
YEREL HABERLER Pastırma satışları yüzde 70 düştü Pastırmacı Kemal ...
Kayseri'de Arefe günü çarşılar ve caddeler sessiz kaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de Arefe günü çarşılar ve caddeler sessiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X