Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Huzurevi’ne video konferans yöntemi ile bağlanarak burada kalan ulu çınarların bayramını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda Covid19 salgını başladığı andan itibaren huzurevinde kalan yaşlıların yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uygulandı. Dışardan tüm girişlerin yasaklandığı huzurevinde çalışanlarda süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdiler. Tüm bu önlemlerin sonucunda da huzurevinde hiçbir bulaş olayı yaşanmadan yaşlıların sağlıkları korunmuş oldu.

Aylardır ziyaretçileri ile görüşemeyen yaşlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik etmek için video konferans ile huzurevine bağlanan Başkan Büyükkılıç, “Ramazan Ayı’nı bugün akşam itibariyle geride bırakıyoruz. Bugün Arefe, yarında inşallah bayram. Hep birlikte bu bayramı idrak edeceğiz. Cenabı Allah Kadir Gecesi’ni ihya ederek Arefeye ulaşıp, Ramaza Ayı’nın ruhuna da uygun bir şekilde bayrama erişenlerden eylesin bizi. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizler bizim ulu çınarlarımızsınız. Sizlere minnettarız. Sizlere hizmet etmek, sizlerin duasını almak bizler için şereftir. Sizler bereket vesilesisiniz. O açıdan sizlere minnet duyuyoruz. Elbette yaklaşık iki buçuk aydır sizlere ziyaretçiye müsaade etmiyoruz. Bu ziyaretçiye müsaade etmememiz sizi sevdiğimizden, sizi korumak istediğimizden, sizi gözümüzden dahi sakındığımızdan kaynaklanıyor. O açıdan Allah’a şükürler olsun bu son virüs bulaşması durumuyla ilgili değişik illerde, değişik ülkelerde sıkıntılar oldu. Ama sizlerin sabretmesiyle, bizlerin de dikkat etmesiyle Kayseri’mizde böyle bir sıkıntı oluşmadı. Bu da bizleri sevindiriyor, Elhamdülillah diyor ve şükretmemize vesile oluyor. Kayseri’miz güzel, ülkemiz güzel ama insanlarımız biz başka güzel. Anlayışımız ve felsefemiz bir başka güzel. Allah bizi Kur’an yolundan Peygamberimize ümmet olma yolundan, devletine, vatanına, milletine, cumhuriyetimizin kurucularına ve ecdadımıza bağlı olma duygularını elimizden almasın diyorum. Ellerinizden öpüyor ve dualarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.

Huzurevinde kalan yaşlılarla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Memduh Büyükkılıç, aylardır özveriyle çalışan huzurevi çalışanlarına ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu’na da teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile görüşen huzurevi sakinleri ise aldıkları hizmetten ve Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini unutmamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Huzurevi sakinlerinden Ramazan Berk, “Avrupa yaşlılarını ölüme gönderirken Kayseri’de bize gösterilen bu yoğun ilgi burada kalan tüm yaşlılarımızın en büyük sevinç kaynağı” ifadelerini kullanırken, Sabriye Böregen ise, “5 yıldızlı otel konforunda bize bakıyorlar. Korona virüs açısından en güvenli yerdeyiz. Allah Memduh Başkanımızdan razı olsun” dedi.

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