Kayseri’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında aktif çalışan öğretmenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ihraç astsubay, aktif çalışan öğretmen ve ev hanımı gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki işlemleri sürüyor.

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