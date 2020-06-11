Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül ile sözleşme yeniledi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli sporcusu Aysegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi.<br>Başantrenör Ayhan Avcı ile 14'üncü sezon için de anlaşan Kayseri takımı transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon ilk transferi ABD'den yapan Bellona Kayseri Basketbol, 22 yaşındaki Kylee Shook'u kadrosuna katmıştı. Kayseri ekibi, geçen seneki kadrosunda yer alan deneyimli sporcu Ayşegül Günay Aladağ ile de yeniden anlaşma sağladı. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Aladağ, son sezon da takımının formasını terletmişti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-11 15:17:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.