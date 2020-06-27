İncesu ilçesinde 16 ev karantinaya alındı

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Kayseri’nin İncesu ilçesinde Covid19 sonucu pozitif çıkan hastanın temaslı olduğu belirlenen 16 ev karantinaya alındı.

İncesu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun İncesu ilçesinde yaptığı çalışmalarda Covid 19 pozitif olarak tespit edilen bir hastanın temas ettiği vatandaşların yaşadığı 16 ev karantinaya alındı. Karara göre Saraycık Mahallesinden 7 ev, Kızılören Mahallesinden 7 ev ve Bahçelievler Mahallesinden 2 ev 14 gün süre ile karantinaya alındı.

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