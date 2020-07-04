Aynı yolda önce kamyon devrildi, sonra otomobil takla attı: 5 yaralı

Kayseri’de aynı yolda otomobilin takla atması ve kamyonun yan devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen kazalarda 68 LA 581 plakalı Mercedes kamyon, virajı alamayınca yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan A.A.(40) ve O.A.(43) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı



Otomobil takla attı

Aynı yol üzerinde meydana gelen ikinci trafik kazasında ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 NC 346 plakalı Peugeot otomobil de takla atarak duvara çarptı. Otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazaların meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Her 2 kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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