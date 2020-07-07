(Özel) Leylekler bu mahalleyi çok sevdi Hörmetçi Mahallesi'ne göç eden leylekler güzel görüntüler oluşturdu

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Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hörmetçi Mahallesi'nde direklerin üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Hörmetçi Mahallesi'nde yaz ayları ile beraber onlarca leylek göç etti. Erciyes'in eteklerinde bulunan mahallede çoğu direğin üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu. Havadan görüntülenen leylekler, yeşilliğin hakim olduğu mahalle ile beraber kartpostalı andırdı.

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