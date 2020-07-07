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20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı (2)

DHA

3 TUTUKLAMA Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. İbrahim Çetin (20), Mehmet Çetin (34) ve Y.Y. (17) tutuklanırken, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ 2020-07-07 17:12:42

20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı (2)

<br>3 TUTUKLAMA<br>Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. İbrahim Çetin (20), Mehmet Çetin (34) ve Y.Y. (17) tutuklanırken, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-07-07 17:12:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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