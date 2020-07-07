20 yaşındaki Erol evinin önünde ölü bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı (2)

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<br>3 TUTUKLAMA<br>Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Erol S.'nin (20), evinin önündeki bahçede başından tabancayla vurulmuş cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli, mahkemeye çıkarıldı. İbrahim Çetin (20), Mehmet Çetin (34) ve Y.Y. (17) tutuklanırken, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-07-07 17:12:42<br>

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