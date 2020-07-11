Hayvanat bahçesinde ayılar, buzlu meyve kokteyli ile serinledi



Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi´ndeki boz ayılar, hazırlanan buzlu meyve kokteyliyle serinledi.

Kentte etkili olan sıcak hava hayvanları da etkiledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi´nde, 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanlar, fıskiye sistemi ile ıslatılarak serinletildi. Hayvanat bahçesindeki boz ayılar için ise görevliler tarafından buzlu meyve kokteyli hazırlanıyor. Ayılar, özenle seçilen karpuz, şeftali, muz, kavun ve kayısıdan oluşan buzlu meyve kokteyllerini yiyerek serinledi.

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhaneddin Bacak, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de etkili olan sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Bizler de hayvanat bahçesi yetkilileri olarak canlıların sıcak havadan olumsuz etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bazı hayvanlarımız fıskiye ile serinletilirken, boz ayılara da haftada 1 defa olmak suretiyle mevsim meyvelerinden oluşan buzlu meyve kokteyli ve dondurma veriyoruz. Haftada bir vermemizin nedeni midelerinin sorun yaşamamasıdır. 153 türden bin 640 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinde kışın hayvanların üşümemesi, yazın da serinlemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-07-11 10:01:08



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