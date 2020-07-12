Develi’de meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mandaya çarpan araç sürücüsü ölümden dönerken, manda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 71 FD 906 plakalı otomobil mandaya çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ölümden dönerken araçta maddi hasar meydana geldi.

Mandanın telef olduğu kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.