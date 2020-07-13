Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gülsoy, ISO 500 Listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

İHA

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 'Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Kayseri'den toplamda 15 firma kendisine yer buldu.

Başkan Gülsoy, ISO 500 Listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ‘Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Kayseri’den toplamda 15 firma kendisine yer buldu.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019' raporu açıklandı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 2019 yılı listesinde Kayseri’den 15 firmanın yer aldığını kaydeden KTO Başkanı Gülsoy, "İSO’nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri’den 15 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum“ dedi. 2018 yılında 18 firmanın yer aldığı listede yaşanılan sıkıntılar sonucunda azalma olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy,” Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim” diye konuştu. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayserili firmalar arasında 13 firmanın Ticaret Odası üyesi olduğunu belirterek şunları söyledi;
“Odamıza kayıtlı HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 105 sırada iken 2019 yılında 3 basamak gerileyerek 108 sırada yer aldı, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 2018 yılında 126 sırada bulunurken 2 basamak yükselerek listede 124 sıraya geçti, 2018 yılında 431’nci sırada bulunan İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında 284 sıra birden yükselerek 147’nci sıraya yerleşti. Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 174 sırada yer alırken 2019 yılında 17 basamak birden yükselerek 157 sırada yerini aldı, Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 172 sırada yer alırken 2019 yılında ise 11 basamak yükselerek 161’nci sıraya geçti, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., 2018 yılında 185 sırada iken 2019 yılında 19 basamak yükselerek 166’ncı sıraya yerleşti, YATAŞ Yatak ve Yorgan San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 294 sırada bulunurken 2019 yılında ise 36 basamak birden yükselerek 258 sıraya geçti, Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. 2018 yılında 350 sırada yer alırken 2019 yılında ise 36 basamak yükselerek 314 sıraya geçti, Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş. 2018 yılında 314 sırada bulunurken 2019 yılında 3 basamak gerileyerek 317 sıraya çıktı, Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. 2018 yılında 311 sırada bulunurken 2019 yılında ise 17 basamak gerileyerek 328’nci sıraya çıktı, 2018 yılında 406’ncı sırada bulunan Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.69 basamak yükselerek 337’nci sıraya geçti, ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.2018 yılında 357’nci sırada bulunurken 2019 yılında 43 basamak düşerek 400’ncü sıraya çıktı, Form Sünger ve San. Tic. A.Ş.,ise 2018 yılında 339’ncu sırada yer alırken 2019 yılında 70 sıra düşerek 409’ncu sıraya çıktı. Oda üyemiz olmayan Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ise 2018 yılında 193’ncü sırada yer alırken 2019 yılında 29 sıra düşerek 222’nci sıraya çıktı. İsminin açıklanması istenmeyen bir firmamız daha ISO 500’e yer aldı. İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500’e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kolunuzu kaldırdığınızda omzunuz ağrıyorsa dikkat!
YEREL HABERLER Kolunuzu kaldırdığınızda omzunuz ağrıyorsa dikkat!
Vali Günaydın'ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
YEREL HABERLER Vali Günaydın'ın 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı
15 Temmuz şehidi Kübra'nın hatırası evinde yaşatılıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Kübra'nın hatırası evinde ...
Melikgazi'den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek
YEREL HABERLER Melikgazi'den Hırka-i Şerif Camii yapımına destek
KAYMEK’ten 15 Temmuz'a özel selgi
YEREL HABERLER KAYMEK’ten 15 Temmuz'a özel selgi
Develi'de doğalgaz abone sayısı 15 bin 500'e ulaştı
YEREL HABERLER Develi'de doğalgaz abone sayısı 15 bin 500'e ulaştı
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan İSO 500 listesini değerlendirdi
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan İSO ...
İSO İlk 500’de 15 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı
YEREL HABERLER İSO İlk 500’de 15 KAYSO Üyesi Firma Yer Aldı
Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu Parmağı kopma noktasına gelen adam hava ambulansı ile hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Kardeşini kurtarmak isterken parmağından ...
1 gün önce nişanlanan polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti Polis memuru geçirdiği trafik kazasında anne ve babası ile birlikte öldü
YEREL HABERLER 1 gün önce nişanlanan polis memuru trafik kazasında ...
Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor
YEREL HABERLER Erciyes dört mevsim kayak keyfi yaşatıyor
Kadın çiftçilerle yapılan 10 yıllık organik tarım çalışması ödül aldı
YEREL HABERLER Kadın çiftçilerle yapılan 10 yıllık organik tarım ...
15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit: “Özlemimiz büyük ama gururumuz daha büyük” Baba Yahya Kemal Yiğit: “Bu millet göğsünde iman elinde bayrak ile tanklara karşı koydu”
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit: ...
Polis memuru ile anne ve babası kazada öldü
YEREL HABERLER Polis memuru ile anne ve babası kazada öldü
Talas’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Talas’ta asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan için konforlu ve kalıcı hizmetler yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan için konforlu ve ...
Başkan Çolakbayrakdar: “15 Temmuz bir destandır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “15 Temmuz bir destandır”
Başkan Büyüksimitçi: "Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızdan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz vermeyeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Büyüksimitçi: "Birlik, beraberlik ve ...
4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Başkan Nursaçan: “Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye geçilmez' dediği tarihin adıdır 15 Temmuz”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye ...
Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 3 ölü
YEREL HABERLER Kayseri-Ankara karayolunda trafik kazası: 3 ölü
Develi’de meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Develi’de meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü
Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de nakliyeci, aracında ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X