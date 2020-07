Kocasinan’da 10 bin yıllık Siyez Buğdayının hasadı yapıldı

Kocasinan Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEV ile birlikte geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve ‘Hitit buğdayı’ olarak da bilinen siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında başlattığı çalışmanın 2’nci hasadı yapıldı. Hasanarpa Mahallesi’nde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte siyez buğdayının hasadına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje ile Türkiye’ye model olduklarını belirterek, uygulamayla Kocasinan’ın tarımsal alanda büyük bir atılım yaşattıklarını söyledi.

Hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla her zaman çiftçilerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, projeyle verimi ve besin değeri yüksek olan siyez buğday üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı. Genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayının hem bölge çiftçisinin gelirini artıracağını hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“2018 yılının sonunda ekimi yapılan ve geçen yıl hasadı gerçekleştirilen siyez buğdayının Kocasinan’da yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ata tohumunun bu topraklarda yetiştirilmesini göstermek amacıyla başlattığımız çalışma ile geçen yıl 150 çiftçimize buradaki hasat ettiğimiz buğdayları dağıttık. Bu yıl 150 çiftçimiz yaklaşık 150 dönüm arazide ektiği siyez buğdaylarını hasat etmeye başladı. Kocasinan Belediyesi olarak Kayseri’de ve bölgemizde tarım ve ziraat ile uğraşan çiftçilerimizin siyez buğdayını daha yaygın hale getirmesi için çalışıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insan merkezli belediyecilik faaliyetleri yürüttüğümüz için bölgemizdeki çiftçilerimizin daha fazla kazanç sağlamalarını, kaliteli tohumlarla kaliteli üretim yapmalarını ve insan sağlığı gibi birçok parametre ile önemsiyoruz ve değer veriyoruz. Öz tohumlarla siyez buğdayının yanı sıra ‘Karahıdır’ diye bilinen domates fidelerinin dağıtımını geleneksel hale getirdik. Bu çalışmalarımızı kamu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle artırarak devam ettireceğiz. Bütün gayretimiz, bölgemizdeki çiftçi kardeşlerimize rehberlik edebilmektir. Bu noktada desteklerinden dolayı Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’ne ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman her şartta çiftçinin yanında olduğunu sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kocasinan Belediyesi’nin tarım ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Belediyelerimizin bu şekilde tarımsal etkinliklerin içerisinde bulunması ve çitçilerimize destek vermesi çok önemlidir. Zaten pandemi sürecinde tarımın önemini gördük. Buğdayın atası ve anası dediğimiz gacer ve siyez buğdayını yaşatmak değerlidir ve önemlidir. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından hasadı yapılan buğdayın tohumları çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

