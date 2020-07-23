TDP ekipleri 1 ayda 6 bin 70 kişiyle yüz yüze görüştü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 1 ay içerisinde yaptıkları çalışmalarda 6 bin 70 vatandaşla yüz yüze görüşerek çeşitli konularda bilgiler verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 202015 Temmuz 2020 tarihleri arasında İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Emniyetle Engelsiz Yarınlar, Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım, At Çiftliği’nde yürütülen Projeler, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, Trafikte Eğitimli Çocuklar ve 1845 Polis Korosu Projesi ile genel faaliyet ve çalışmalarına devam ediliyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen genel faaliyet ve çalışmalarda; Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan görüşmelerde bin 643 bilgilendirme faaliyetinde bulunulurken, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 26 sosyal yardım faaliyeti, 9 sosyal etkinlik ve 11 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; Babalar Günü münasebetiyle 4 şehit ailesini ikametlerinde ziyaret ederek, Babalar Günü kutlandı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle, Bünyan ve Yeşilhisar İlçelerinde ikamet eden 15 Temmuz şehitlerimizin aileleri ziyaret edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen genel faaliyet ve çalışmalarda, hırsızlık olayları ile mücadele konusunda; site, apartman, işyeri ve kamu kurumlarına yönelik güvenlik kamerası taktırılmasıyla ilgili 50 bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Mahalle Polislerine, sorumluluk bölgelerinde bildirilen asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 10 bildirim, ayrıca güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili belediyelere 19 bildirim olmak üzere toplam 29 bildirimde bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen proje, genel faaliyet ve çalışmalarda 15 Haziran 202015 Temmuz 2020 tarihleri arasında toplam 6 bin 70) vatandaşa ulaşılırken, 414 kadın vatandaşa da Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ekipler, korona virüs (Covid19) salgın hastalığı ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, güzellik salonları, kuaför/berber salonları, alışveriş merkezleri ile cami ve pazar yerlerinde toplam 109 bilgilendirme çalışmasına da imza attı. Ayrıca genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, KADES, güvenlik kamerası taktırılması konuları ile ilgili 2 bin 65 adet broşür, afiş gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali de dağıtıldı.

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