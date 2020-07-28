Kayseri'de 8'inci kattan atlayan kadın öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 8'inci kattaki evinin penceresinden atlayan Emine K. (45), hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Emine K., öğle saatlerinde oturma odasının penceresinden atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine K.'nin öldüğü belirlendi. Emine K.'nin cenazesi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, inceleme başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-07-28 16:48:59
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