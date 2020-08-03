Baraj gölünde boğulan üniversiteli Harun son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde serinlemek için baraj golüne giren ve boğularak hayatını kaybeden üniversiteli Harun Bostan son yolculuğuna uğurlandı.
Üniversite öğrencisi Harun Bostan'ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Orgeneral Hulusi Akar Camiinde kılındı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Üniversiteli Harun Bostan'ın cenazesi Kayseri İldem mezarlığına götürülerek toprağa verildi.
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