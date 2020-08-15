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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme'de

İHA

Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor 20202021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecekler.

Tomarza ve Amarat Süper Amatör Küme'de

Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor 20202021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecekler.
Develispor ile Esen Makina Belsinspor'un Bölgesel Amatör Lige alınmasının ardından Tomarza Belediyespor ve Amarat Gençlikspor'a piyango vurdu. 20202021 sezonunda Birinci Amatör Küme'de mücadele edecek olan iki takım dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) almış olduğu karar sonrası Süper Amatör Küme'yi ilk iki sırada tamamlayan BAL'a çıkan takımların yerinde Süper Amatör Küme'ye Tomarza Belediyespor ile Amarat Gençlikspor dahil edildi.
Tomarza Belediyespor Kulübü yaptığı paylaşımda, "Takımımız Süper Amatör Küme'de. Emeği geçen herkesin ayağına yüreğine sağlık" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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