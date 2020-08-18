Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

'İyi ki senin kızınım'

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre KayseriAnkara yolu Himmetdede mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 05 LN 152, 38 ABJ 740 ve 06 BAE 703 plakalı otomobiller çarpıştı. Kaza nedeniyle KayseriAnkara karayolu trafiğe kapanırken, kazada 43 yaşındaki İbrahim Aygün hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Kayseri'deki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı.

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