Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"

İHA

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin teşvikler konusunda yıllardır istenilen seviyede olmadığını, son yapılan 10 ilçenin 3. Bölge teşvik kapsamına alınmasının da göz boyamaktan öteye gitmediğini dile getirdi. Bazı çevrelerin bu konuda siyasi rant elde etmeye çalıştığını belirten Ataş, bu teşvik düzenlemesinin de kente fayda sağlamayacağına dikkat çekerek, "Kayseri neden sahipsizdir?" diye sordu.

Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin teşvikler konusunda yıllardır istenilen seviyede olmadığını, son yapılan 10 ilçenin 3. Bölge teşvik kapsamına alınmasının da göz boyamaktan öteye gitmediğini dile getirdi. Bazı çevrelerin bu konuda siyasi rant elde etmeye çalıştığını belirten Ataş, bu teşvik düzenlemesinin de kente fayda sağlamayacağına dikkat çekerek, “Kayseri neden sahipsizdir?” diye sordu.
21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan kararname ile Kayseri’de 10 kırsal ilçe yatırımlarda 2. bölge teşvikleri yerine 3. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu durumu değerlendiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yapılan işin kente bir fayda sağlamayacağını, hiçbir şeyin de değişmeyeceğini söyledi. İktidar çevrelerinin göz boyayarak, her zamanki gibi vatandaşı oyalamaya çalıştığına dikkat çeken Ataş, bu konuda Meclis’te defalarca konuşma yaptığını da hatırlattı. Ataş, “Öncelikle bu durumu defalarca Meclis’te dile getirmiş biri olarak sevindirici bulsam da, Kayseri’nin kırsal ilçeleri 5 veya 6. bölge teşviklerden yararlanması gerekmekteyken, 3. Bölge teşviklerinden yararlandırılacak olması yetersizdir ve gereken sonucu vermeyecektir. Yine yayımlanan kararnamede Develi ve Özvatan ilçelerimizin bu kapsamın dışında bırakılarak 2. Bölgede bırakılması kabul edilemez bir durumdur" şeklinde konuştu.

KAYSERİ NEDEN SAHİPSİZDİR?
İktidar milletvekillerinin ortada bir başarı yokken, vatandaşa, esnafa, sanayiciye, çiftçiye, üreten insana bir yansıması yokken her zaman ki gibi algı oluşturma gayreti içinde olduğunu ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, artık milletin bu sözde bol keseden atıp, uygulamada fayda sağlamayanlara inanmadığını belirtti. Ataş, şunları söyledi, “Bu değişiklikleri kendi başarısıymış gibi sahiplenen siyasi ve bürokratlara da sormak isterim; Madem sizin sayenizde bu değişiklikler oldu. 5. ve 6. Bölge teşvikleri içerisinde olan ilçelerle durumu aynı olan ilçelerimiz neden sadece 3. Bölge teşvikleri kapsamına alınmıştır. Kayseri neden sahipsizdir? Yine Develi ve Özvatan ilçelerimizi neden bu liste dışı bırakılmıştır? Biz bu konuları gündeme getirdiğimizde, iktidar kanadından ne bir destek açıklaması, ne de bu konu ile ilgili beyan duyamamıştık. Şimdi ise, her olayda olduğu gibi siyasi rant elde etmeye çalışmaktadırlar. Şehrimize ciddi bir fayda sağlayamayan, Kayseri’nin sorunlarına kulak tıkayan iktidar milletvekilleri, böyle en ufak işlerde bile sürekli algı yaratmaya çalışmaktadır.”
Kayseri’nin ilçelerinin mevcut şartlarda yatırım almasının zor olduğunu kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “İktidar sahiplerini, fildişi kulelerinden vatandaşın arasına inmeye davet ediyorum” dedi. “Şehrin milletvekilleri ise vatandaştan o kadar uzak ki, her şey çok iyi, uçuyoruz sanıyor” ifadelerini kullanan Ataş, “Çünkü vatandaş geçim, çiftçi, esnaf günü kurtarma derdinde; sanayici bırakın yatırım yapmayı günlük ödemelerini bile bin bir güçlükle yapmaya çalışmaktadır. Şehrin milletvekilleri ise vatandaştan o kadar uzak ki, her şey çok iyi, uçuyoruz sanıyor. İktidar sahiplerini, fildişi kulelerinden vatandaşın arasına inmeye davet ediyorum. İnsinler ve vatandaşla, esnafla, çiftçi ile sanayici ile emekliyle konuşsunlar ve vatandaşı ne duruma getirdiklerini görsünler.” diye konuştu.

DEVLET İLÇELERİMİZDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI, YOKSA İLÇEDE YAŞAYAN VATANDAŞ KALMAYACAK
İlçelerin göç verdiğini ve sürekli nüfusun azaldığını da vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işsizliğin çığ gibi büyüdüğünü, eğitim ve sağlık hizmetlerinde de kalitenin çok düşük olduğunu söyledi. Ataş, “Çiftçilerimiz ise üretim maliyetlerinden şikâyetçi, tarlalarını ekemez durumda. Hasat zamanı çoğu tarla yerine banka kredi kuyruklarında.Hal böyleyken istediğiniz kadar yatırım bölge değişikliği yapın sonuç değişmeyecektir. Devlet kendi yatırım yapmazsa, hiç bir özel müteşebbis gelip bu bölgelere yatırım yapmaz. Çünkü OSB yok. Kalifiye personeli bulmak zor. Yatırım maliyetleri çok yüksek. Yani devletin ilçelerimizde elini taşın altına koyması lazım. Yoksa yakında ortada ne ilçe, nede o ilçede yaşayan vatandaş kalacak.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ...
Kayseri’ye bir aile sağlığı merkezi daha
YEREL HABERLER Kayseri’ye bir aile sağlığı merkezi daha
Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle doludur”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle ...
Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız ...
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
YEREL HABERLER Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen ...
"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"
YEREL HABERLER "İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"
Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı
KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine ...
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ...
KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı
Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı
Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ...
İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
Başkan Çolakbayrakdar’dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan korona virüs kurallarına ...
Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı
YEREL HABERLER Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık ...
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya bıraktı
YEREL HABERLER Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya ...
Kocasinan 8 ayda 46 bin 240 ağaç kurtardı
YEREL HABERLER Kocasinan 8 ayda 46 bin 240 ağaç kurtardı
Psikolog Hanım Demirbaş, "Başarısızlık ve bağımlılık hissi ise erkekte şiddet eğilimini tetiklemektedir"
YEREL HABERLER Psikolog Hanım Demirbaş, "Başarısızlık ve bağımlılık ...
Gurbetçi kardeşler, baba ocağını müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Gurbetçi kardeşler, baba ocağını müzeye çevirdi
Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X