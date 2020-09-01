Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezon öncesi ilk 4 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un 1.2.3. ve 4 haftalarda oynayacağı Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 4 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor, iki maçını Cumartesi, bir maçını Pazar günü ve bir maçını da Cuma günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

1.Hafta

KayserisporKasımpaşa

13 Eylül Pazar / 17.00

Kadir Has Stadı

2.Hafta

AlanyasporKayserispor

19 Eylül Cumartesi / 19.00

Bahçeşehir Okulları Stadı

3.Hafta

KayserisporErzumspor

26 Eylül Cumartesi / 13.30

Kadir Has Stadı

4.Hafta

AnkaragücüKayserispor

2 Ekim Cuma / 20.00

Eryaman Stadı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.