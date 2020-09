“Grip aşısı ihtiyacı geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla” Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “Bu dönemde en çok aşı karşıtları ile uğraşıyoruz”

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, grip aşısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Grip aşısı ihtiyacı geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla” dedi.

Henüz Türkiye’ye bir aşı girişi olmadığını ve bu dönemde ihtiyacın fazla olduğunu söyleyen Uğur Nuri Akın, “Biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. Bunun için de hem bilim kurulumuzun hem de bilim adamlarımızın bazı önerileri var. Bunların içerisinde de özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın grip aşılarını vurulması yönünde. Hep söylediğimiz gibi doktor tavsiyesi ile aşılarını vurulabilirler vatandaşlarımız. Ancak şu an için ülkemize grip aşısının girişi yok ve bu sebepten dolayı a eczanelerimize gelmedi. Geldiği zaman da umarım vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda gelir çünkü bu çok önemli bir rakam. İhtiyaç daha önceki yıllara göre daha fazla. Bu yüzden de umut ediyoruz yeterli sayıda aşı gelir ülkemize. Burada yerli ve milli ilacın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Biz kendi aşılarımızı ve ilaçlarımızı üretirsek de bu gibi sıkıntıların olmayacağını da öngörüyoruz. Umarım bundan sonraki çalışmalar da bu şekilde olur ve bizler de bu grip aşıları ve diğer aşıların tedarikinde yaşadığımız sıkıntıları da yaşamayız” dedi.



“Pandemi sürecinde aşının ne kadar önemli olduğunu anladık”

Pandemi sürecinde tüm dünya aşı üzerinde çalışırken, kendilerinin aşı karşıtlarıyla daha fazla uğraştıklarını ve bu dönemde aşının önemini anladıklarını söyleyen Akın, “Sağlık Bakanlığı'mızın aşıların tedariği konusunda çalıştığını biliyoruz. Yoğun bir şekilde buna mesai harcıyorlar. Şu an için aşı sıkıntısı çekildiğini düşünmüyorum ancak adet olarak ihtiyacın karşılanması için de önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlerden sonra da özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, gebeler ve çocuklar biliyorsunuz ki risk grubunda oldukları için, grip aşısı önem arz ediyor. Tedarikte sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama sayı olarak da önlemlerimizin alındığını biliyorum. Korona virüs bu dönemde başımızı ağrıttı ve nasıl hareket ettiğini bilmiyoruz. Böyle olunca da virüse karşı tedbirler ve tedavi protokolleri sürekli değişiyor. Şu an için bilim adamlarının ortak bir kararı var. Altında yatan hastalıkları önlemek adına ya da karıştırılmaması adına bu tür aşıların mutlaka yapılması gerekiyor. Son zamanlarda da zaten hiç tasvip etmediğimiz aşı karşıtlığı dediğimiz doğru olmayan bir söylem var. Aşının ne kadar önemli olduğunu bu süreçte anlıyoruz. Tüm dünya ülkeleri korona ile ilgili aşı bulma telaşına düşmüşken, bizler aşı karşıtlığı yapanlarla da mücadele ediyoruz. Bu önemli ve her zaman söylüyoruz, doktor tavsiyesi ile birlikte mutlaka risk grubundaki vatandaşların grip aşısı olmaları önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

