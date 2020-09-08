Temizlemek istediği tabancası kazara ateş alınca kendini vurdu

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Harun Sade (28), temizlemek istediği ruhsatlı tabancası kazara ateş alınca, bacağından vurulup yaralandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Bebek Çıkmazı'ndaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sade evinin bahçesinde ruhsatlı tabancasını temizlemek istedi. Ancak tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından vurulup, yaralandı.

Komşuları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Sade tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-09-08 15:19:39



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