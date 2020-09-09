ERÜ'de uzaktan eğitim aksamayacak ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Yüz yüze eğitimi aratmayacak bir eğitim olacak"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite olarak online eğitime çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Yüz yüze eğitimi aratmayacak bir eğitim olacak" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İhlas Ajansı'na yaptığı açıklamada, YKS sonuçlarına göre üniversitenin yüzde 96 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Çalış, "Öncelikle 20202012 öğretim yılı tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Özellikle bu eğitim yılında YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Özellikle Erciyes Üniversitesine yerleşen öğrencilerimizi ayrıyeten tebrik ediyorum. Senato kararı ile açıklamıştık. Bazı fakültelerimiz hibrit olacak, birçok fakültemizde uzaktan eğitimle online çevrimiçi olacak. Senkron bir şekilde yapacağız. Tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, hibrit olacak. Spor bilimleri fakültemiz ve güzel sanatlar fakültemizle hibrit olarak eğitim verecekler. Geçen seneki doluluk oranımız yüzde 96 civarındaydı. Bu sene e öyle görülüyor. Bizde ikinci eğitimler var. İkinci eğitimde doluluk oranlarında kısmen sıkıntılar yaşanıyor. Geçen sene doluluk oranı sıfır olan bölümleri kapattık. Bunu zaman içerisinde özellikle ikinci eğitimde tercih edilmeyen bölümlerin kapatılması gerekiyor. Biz bunun farkındayız. İleriki dönemlerde yüzde 100 olacağına eminim ama birinci eğitimle ilgili çok sıkıntımız yok. Şuanda yüzde 96 oranında bir doluluk oranımız var. Kazanan öğrencilerimizin yüzde 95’i de kayıt yaptırdı. Kazanan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin kayıt yaptıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Çalış, "Tabi ki yüz yüze eğitim en güzelidir. Bizde yüz yüze eğitim yapmayı çok isterdik. 20202021 eğitim yılı güz dönemi için böyle bir karar aldık. İnşallah bahar döneminde pandemi belirli bir seviyede azalır ve inşallah yok olursa bizde yüz yüze eğitime geçeriz. Biz öğrencilerimizin hepsini kampüste istiyoruz. Çok güzel bir kampüsümüz var. Öğrencilerimizde kampüsümüzü çok özlediler. Bana sosyal medya hesaplarımdan ‘Eğitimi yüz yüze yapın’ diyen çok öğrencimiz var. Biz öğrencilerimizi de düşünmen zorundayız. Onların sağlığını ve ailelerini de düşünmek zorundayız. Öğrencilerimiz merak etmesin. Biz üniversite olarak online eğitime çok iyi hazırlandık. Geçen yıl bazı aksaklıklar oldu. Bu sene önlemleri aldık. Tüm derslerimiz online olacak. Yüz yüze eğitimi aratmayacak bir eğitim olacak" şeklinde konuştu.

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