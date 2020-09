Kayseri'de tarihi güvercinlikler restore edilecek

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalan tarihi güvercinlikler, ilçe belediyesi tarafından restore edilecek. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "250'nin üzerindeki güvercinlikten 155'inin restorasyonu için hazırlığımızı yaptık" dedi.

İlçenin Gesi Mahallesi, güvercinlerin bir zamanlar yoğun olarak beslenip barındırıldığı yöreler arasında yer alıyor. 19'uncu yüzyılda daha çok boya yapımında kullanılan ve Osmanlı ekonomisinde önemli yere sahip cehri bitkisinin yetiştirildiği Gesi'de, bu bitkinin yetişmesinde büyük paya sahip güvercin gübresinin toplanması için yapılan 250 güvercinlik bulunuyor. Uzun yıllar güvercinlere ev sahipliği yapan, şimdilerde kuşların pek uğramaz olduğu Gesi Mahallesi, kimisi kayadan oyma kimisi baca görünümlü farklı mimariye sahip güvercinlikleriyle eski, bol güvercinli günlerine kavuşmak için yapılacak çalışmaları bekliyor.

'TAMAMININ RESTORASYONU GEREKİYOR'

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek, "Melikgazi ilçesi Gesi Mahallemizde Türkiye'de nadir rastlanan güvercinliklerimiz var. Güvercinlikler zamanında ticaret içinde kullanılmış, geçim kaynağı olmuştur. Her güvercinlikler şahıs adına tapulu idi. Güvercinlikler ticari niteliğini kaybedince güvercinlikler kullanılmamış ve kaderine terk edilmiş. Şu an güvercinliklerin tamamının restorasyonun yapılması gerekiyor. Biz Melikgazi Belediyesi olarak 250'nin üzerindeki güvercinlikten 155'inin restorasyonu için hazırlığımızı yaptık" dedi.

'RESTORASYONU MALİYETLİ'

Bu yıl başlayacakları restorasyonla ilgili bilgi veren Başkan Palancıoğlu, "Bu yıldan itibaren öncelikle 10'unun restorasyonunu yapacağız. Güvercinlikler dışarıdan görüldüğü değil, içinde odalar da var. Büyük yapı olduğu için restorasyonu da maliyetli. Her yıl plan dahilinde ne kadar yapabilirsek güvercinliklerin restorasyonunu yapacağız. Güvercinliklerin insanların etkileyen yapıları var. İnşallah yapımını tamamlar Kayseri'ye kazandırırız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2020-09-09 10:53:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.