KTO Başkanı Gülsoy’dan Hunat Çarşısı’nda korona virüs denetimi Başkan Gülsoy : “Virüsü değil, sağlığımız için birlikte hareket etmeyi yayalım”

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte bu kez de Hunat Çarşısı’nda denetimlerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik konusunda iş yerlerini tek tek dolaşarak hatırlatmalarda bulunan Başkan Gülsoy, “Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi” ve sosyal mesafe broşürleri dağıttı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İçişleri Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yapılan, "Covid19 Tedbirleri Denetimi"ni sürdürdü. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve Müdürlük yetkilileri ile birlikte Melikgazi İlçesi Hunat Uçak Sokak üzerinde bulunan Hunat Çarşısı’nı ziyaret eden Başkan Gülsoy, denetime çarşı çevresinde bulunan yemeiçme mekanlarının bulunduğu iş yerlerinde başladı.

Hunat Çarşısı yetkililerinin de eşlik ettiği denetimde Başkan Gülsoy ile İl Müdürü Şahin, işletmeleri tek tek ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İş yeri sahiplerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konularına daha çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Başkan Gülsoy, Ticaret Odası tarafından hazırlanan ‘Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi’ ve sosyal mesafe broşürlerini iş yerleri sahipleriyle paylaştı.

Yüzlerce esnafın hizmet verdiği Hunat Çarşısı’nda iş yeri sahiplerine “Virüsü değil, sağlığımız için birlikte hareket etmeyi yayalım” diyen Başkan Gülsoy, “Yaptığımız bu denetimler ve alınan tüm önlemler hepimizin sağlığı için. Kurallara uymak topluma karşı sorumluluğumuzdur. Şehrimizde artan vaka sayıları nedeniyle hatırlatmalarda bulunuyoruz. Her şeyin başı sağlık. Amacımız ikazlarda bulunmak. Kurallara uyar, tedbirlerimizi alırsak el birliği ile salgının yayılmasını azaltabiliriz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım” dedi.

İş yerlerine dağıtılan afişleri asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince 250 TL’den bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Başkan Gülsoy, “Afişlerde maskesiz müşteri alınmaması, mesafeye uymak kaydıyla her 4 metrekare için bir kişi bulundurulması, kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1,5 metre) olacak şekilde yer işaretlemesi yapılması, maske kullanımı, hijyenin önemi ve mesai saatleri gibi hatırlatmalar bulunmaktadır. Esnafımızdan mağdur duruma düşmemeleri için afişleri asmalarını ve yazılı maddelere harfiyen uymalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Denetimlerde kafe ve benzeri mekanları da müdürlük yetkilileriyle denetleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin’de, “Hijyen kuralları konusunda yemeiçme mekanlarında denetimlerimiz aralıksız sürüyor. Maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında iş yerlerimizi daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyoruz. Halkın yoğun olduğu mekanlarda virüsün yayılım hızı daha da artıyor. Denetimlerimizde hem kuralları hatırlatıyor hem de bilgilendirmelerimizi sürdürüyoruz. Korana virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Yaptığımız denetimlerde gördük ki vatandaşlarımız ve iş yerlerimiz kurallara uyuyorlar“ diye konuştu.

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