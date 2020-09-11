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Hırsızın girdiği yer pes dedirtti Kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın yaklaşık 30 santim genişlikteki camı kırıp içeri girmesi ise görenlere pes dedirtti.

Hırsızın girdiği yer pes dedirtti Kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın yaklaşık 30 santim genişlikteki camı kırıp içeri girmesi ise görenlere pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kargo şubesine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı saklandığı yerde suçüstü yakaladı. Hırsızın yaklaşık 30 santim genişliğindeki camı kırarak içeri girmesi ise görenleri şaşırttı. İsminin M.T.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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