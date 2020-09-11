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Başkan Güneş: "Üreticilerimizin çekirdeği daha iyi fiyata satılacak" Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Türk Şeker'in Kayseri'den patates almasını istiyoruz"

İHA

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; girişimleri sonucu Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge ile üreticilerin çekirdeğinin daha iyi fiyata satılacağını söyledi.

Başkan Güneş: "Üreticilerimizin çekirdeği daha iyi fiyata satılacak" Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş: "Türk Şeker'in Kayseri'den patates almasını istiyoruz"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; girişimleri sonucu Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge ile üreticilerin çekirdeğinin daha iyi fiyata satılacağını söyledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni genelge ile yerli üreticilerin çekirdeğinin daha iyi para edeceği kanaatinde olduğunu aktaran Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; "5 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de çerezlik ay çekirdeği ithalatında uygulanacak toplu konu fonu 100 kilograma 24 Euro olarak belirlenmişti. 9 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle bu miktar 100 kilograma 32 Euro olarak uygulanacaktır. Uygulama ile çerezlik ay çekirdeği fiyatı yükselmiş olacaktır. Örnek olarak tonu bin 100 dolara ithal edilen çerezlik ay çekirdeği ton başına konut konut başına kesilen 320 Euro etmektedir. Vergilerin düşmesinden dolayı yerli üreticilerimizin sıkıntı çekeceğini ilgililere iletmiştik. Genelgeye göre ton başına 240 Euro toplu konut fonuna para kesileceği, ayriyeten yüzde 3 de dolar bazında vergi alacağıydı. Şimdiki genelgeye göre 240 Euro 320 Euro'ya çıktı, bin 750 dolar üzerinden de vergi alınacağını hesaplarsak Çin'den ithal edilen çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı 32 Euro, ton başı 320 Euro vergi ödeyecekler. Tabi ki bin 750 Euro'dan da yüzde 3 vergi alındığı zaman yaklaşık bu ithalatçıya bin 550 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Bunun karşılığı da 11 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. O zaman bizim çiftçilerimizin elindeki mallar, ithal edilen çekirdeğe göre biraz daha fiyatının artacağını tahmin ediyoruz. Bu genelge geldi. İnşallah genelge doğrultusunda üreticilerimizin çekirdekleri daha iyi paraya satılacağından eminiz. Genelgenin çıktığında ilimizin milletvekilleriyle çok istişare ettik, uygulamanın yanlış olduğunu, çiftçilerimizin zarar göreceğini söylemiştik. Sağ olsunlar bizim önerilerimizi dikkate aldılar. Emeği geçen AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş'a, Mehmet Özhaseki'ye, İsmail Emrah Karayel'e, Taner Yıldız'a, MHP Milletvekilimiz Baki Ersoy'a, AK Parti İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu'na, AK Parti İl Başkan Yardımcımız Fatih Üzüm'e ve T.Z.O.B. Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun. Bence biraz daha artırılsaydı olurdu. Demek ki devletimiz böyle uygun görmüş. İnşallah bu ithal edilen çekirdeğin üzerine bindiği zaman yerli üreticilerimizin çekirdeği daha iyi para edeceği kanaatindeyim" dedi.
Saman fiyatlarının düşüşe geçmesinden memnun olduklarını aktaran Başkan Güneş; "Saman fiyatları bir suni yükselişe geçmişti. Her gün takip ediyorum saman balya fiyatlarını. İlimize yetecek kadar saman var, bu sene sap da iyiydi. Saman fiyatları 750 TL gibi bir rakama çıkmıştı. Şuanda saman fiyatları 500550 TL civarında alıcı buluyor. Düşüş meydana geldi. Bu düşüşten de mutluyuz. Samanı satan çiftçimizin para kazanmasını tabi ki isteriz. Ama samanın çiftçimizin elinden stokçuların eline geçtiği kanaatindeyiz. Stokçuların eline geçtiğinden dolayı ilgili yerlere şikayetlerimizi ilettik. Şuanda 500550 TL'ye saman satılıyor. Çiftçilerimiz de besicilerimiz de memnun. İnşallah makul bir seviyede durması temennimizdir. Çünkü bu sene saman sıkıntımız yok. Bundan dolayı da iyi bir düşüş oldu. Bu düşüşten de tabi ki besicilerimiz, alanlar da satanlar da memnun. İnşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

"Patates çiftçisi zarar ediyor"
Patates fiyatlarının maliyeti karşılamadığını ve bu yüzden çiftçinin zarar ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Güneş, Türkiye Şeker Fabrikası'nın Kayseri bölgesinden patates almasını arzu ettiklerini dile getirdi. Başkan Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Patateste bu sene sıkıntı var. Özellikle patates üreticisi olan çiftçilerimizin patateslerini 5060 kuruş gibi bir fiyata satılıyor. Bu da bizim maliyetimiz değil. Şuanda bunun çiftçimize maliyeti 90 kuruş. 90 kuruşa mal olan patatesin 5060 kuruşa satılması çiftçilerimize para kazandırmaz. Türkiye Şeker Fabrikaları'nın bazı bölgelerde patates alacağını öğrendik. Özellikle Türk Şeker'in Kayseri bölgesine de girmesini istiyoruz. Bununla ilgili de sayın vekil ve bakanlarımızla görüştük. İnşallah Türkiye Şeker Fabrikaları'nın ilimize girip patates alması arzumuzdur. Şuanda patates üreticilerimiz para kazanamaz durumda. İlgililerimize sesleniyor, yardımlarını bekliyorum. Çiftçilerimiz zarar ederse gelecek sene ekmez. İnsanlar zarar ettiği hiçbir ürünü ekmez. Gelecek sene patatesin fiyatı 2,53 TL'ye çıkar. Bundan üretici kar eder ama tüketici zarar görür. Ben herkesin kazanacağı bir fiyat olması temennimizdir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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