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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazıda dinamit patlamasıyla ölen 3 çocuk babası toprağa verildi

DHA

Kaçak kazıda dinamit patlamasıyla ölen 3 çocuk babası toprağa verildi


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesince kaçak kazı sırasında kullanılan dinamitin patlaması sonucu ölen 3 çocuk babası Talip Şişik (50), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.
Olay, dün Melikgazi Yeşilyurt Mahallesi Kuşluk tepesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Talip Şişik, 3 arkadaşı ile birlikte define aramak için arazide kaçak kazı yaparken, kullandıkları dinamit patladı. Patlama sonrası Talip Şişik, olay yerinde hayatını kaybederken, A.E. ise yaralandı. Diğer 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talip Şişik'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Talip Şişik'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine götürüldü. Düzenlenen törenin ardından Şişik'in cenazesi, Karlıoluk Mahallesi'nde toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-09-13 11:54:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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