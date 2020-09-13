Mehmet Altıparmak: “Maça 1-0 mağlup başladık”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, HES Kablo Kayserispor karşısında alınan 10'lık mağlubiyet sonrasında, “Maça 10 mağlup başladık”dedi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Maça 10 mağlup başladık. Çıkarken kaptırdık topu ve gol yedik” dedi.
Altıparmak, “Tamamen oyunu domine eden istediğini yapan, pozisyonlara giren ve kaçıran takımdık. 10’dan sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarı rakibimiz maçın başından sonuna kadar defans yaptı. Golü bulduktan sonra tamamen defansa çekildi. Biz üretmeye çalıştık. Yakaladığımız pozisyonlar var ama sonuca yansıtamadık. Mağlup olduk ama ne oynana oyun ne de pozisyon itibariyle hak etmediğimiz bir mağlubiyetti. Ligin ilk maçları zordur. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. Oyuncularımızın isteğinden memnunum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.