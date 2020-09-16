Başkan Dr. Palancıoğlu, bir dizi temaslar için Ankara da

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir dizi projenin ilgili bakanlıklarla görüşmek ve değerlendirmek üzere Ankara’da temaslarda bulundu.

Kayseri projelerini kısa sürede tamamlanması için görüşmelere katkı sağlayan ve her zaman belediye çalışmalarını destekleyen özellikle Kayseri yatırımların öncüsü olan Kayseri Milletvekili, Ak Parti Genel Başkan Yardımcı Sayın Mehmet Özhaseki Beye öncelikle teşekkür ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bu projelerin uygulanması ile Melikgazi’ye yeni misyon ve farkındalık oluşturacak çünkü sıkışan şehir merkezinin rahatlatılması gerekiyor. Dedeman Okulunun Melikgazi belediyesine devri, tarihi olduğu kadar turistlik merkez olan Vezirhan projesinin başlatılması ve Küçükali Mahallesi Kentsel dönüşüm projesinin genişletilmesi ile ilgili olarak bakanlık yetkilileri ile görüşüleceğim” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’nin nüfusunun yarısına hizmet veren ve yatırımları ile hizmetleri ile Bölge şehir Kayseri’ye katkı sağlayan Melikgazi belediyesinin yeni projelerin tamamlanması ile yine örnek gösterileceğini sözlerine ekledi.

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