Iraklı DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Irak uyruklu Emin Said İ., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, cezaevinde kaldığı süre dikkate alınıp, tahliye edildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada tutuklu sanık Emin Said İ., hazır bulundu. Iraklı Emin Said İ., savunmasında, terör örgütü DEAŞ içinde aşçı olarak görev yaptığını söyleyerek, "DEAŞ içinde aktif faaliyetim olmadı. Sadece yemek yaptım. O yüzden kod adı kullanıyordum. Nöbet de tuttum. Örgüt saflarında savaşmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emin Said İ.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezaevinde kaldığı süre dikkate alınan sanığın, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-21 17:08:18



