Yıldırım'dan Erciyes Anadolu Holding'e ziyaret

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti.

Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret ederek, CEO Alpaslan Baki Ertekin ile görüştü. Holdinge bağlı fabrikalarda incelemelerde bulunan Yıldırım, işçiler ile birlikte hatıra fotoğrafı da çekindi. Ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Çok önemli ve özeli bir misafirimiz" dedi.

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