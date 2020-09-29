Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de akşam saatlerinde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Kayseri'de şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gündüz 34 dereceyi bulan hava sıcaklığı akşam saatlerinde yerini rüzgara, yüksek kesimlerde yağışa bıraktı. Saatte 70 kilometre hızı bulun rüzgar bazı bölgelerdeki ağaçları kökünden söktü. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde ise 8 derece düştü. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Devrilen ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-09-29 22:56:13



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