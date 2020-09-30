Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, 6-8 Ekim Kobani olaylarının yıldönümü öncesi terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, M.V.'nin sosyal medya hesabından örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonda M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2020-09-30 14:27:28



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