Kayseri'de DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Muhammed V., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de geçen yıl 25 Aralık'ta yapılan operasyonla gözaltına alınan Muhammed V., terör örgütü DEAŞ saflarında hendek kazdığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Muhammed V. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen 12 Mart'ta görülen duruşmasında Muhammed V., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.

`KAZDIĞIM HENDEKLER DEAŞ İÇİN DEĞİLDİ´

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada, Muhammed V. ile avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifade veren ve örgütün bazı hendeklerini kazdığı iddialarını reddeden Muhammed V., "Zaten kazı işleri ile uğraşıyordum. Yaptığım kazılar DEAŞ için değildi. Kesinlikle DEAŞ için hendek kazmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Muhammed V.'yi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin ve yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-10-01 16:19:01



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