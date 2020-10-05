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İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Ali İhsan Kabakcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Ali İhsan Kabakcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci,, Kabakcı’yı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ziyaret ederek başarılar diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı görüş alışverişinde bulundu.

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