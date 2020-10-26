Kayseri'de, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

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Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iki katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Binada oturanlar polis ekiplerince tahliye edilirken, yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi, Küçük Menderes Caddesi üzerindeki iki katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar polis ekiplerince tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2020-10-26 02:26:56



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