Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ligde yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonra futbolcular antrenmanı sonlandırdı. Yarın Kadir Has Stadyumunda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-11-07 10:01:44
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.