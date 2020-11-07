Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları devam ediyor

ABD'de Senato seçimlerinde de başa baş yarış var!

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde, antrenörler Ömer Faruk Mahir ve Gökhan Ünal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonra futbolcular antrenmanı sonlandırdı. Yarın Kadir Has Stadyumunda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-11-07 10:01:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.