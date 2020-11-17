Husumetlisinin otomobilini kurÅŸunlayanÂ sanÄ±ÄŸa 7,5 yÄ±l hapis

Samed AydÄ±n SUN/KAYSERÄ°, (DHA) KAYSERÄ°'de, trafikte karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve husumetli olduÄŸuÂ M.Ã‡.'nin (35) otomobiline 3 el ateÅŸ ettiÄŸi iddiasÄ±yla tutuksuz yargÄ±lanan Mehmet Y.Â (27), 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Olay, geÃ§en yÄ±l 1 EylÃ¼lÂ´de, Melikgazi ilÃ
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