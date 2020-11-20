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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan otomobil dükkana girdi: 6 yaralı

İHA

Kaza yapan otomobil dükkana girdi: 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobillerden biri dükkana girdi. Kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Küçükali Mahallesi doğuş Caddesi üzerinde 38 US 911 plakalı Daewoo plakalı otomobil ile 38 FE 684 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kaza çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak dükkana girdi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araçlardan çıkarılan 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller, polisin incelemelerinin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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