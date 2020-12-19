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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

DHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı


Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada  uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı, toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi.
Kayseri´de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesinde uygulama yapan ekipler, 38 ADM 611 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonucu otomobil kısa sürede durduruldu. Araç içinde bulunan Kazım P., Doğan P., Kazım A. ve Mustafa B. yakalandı. Araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.
     DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2020-12-19 21:38:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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