Melikgazi Belediyespor evinde mağlup oldu

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor , kendi sahasında oynadığı ligin 11. Hafta maçında Saint Joseph’e 31 mağlup oldu.

Ligde sadece 2 galibiyet alabilen ve istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda oynadığı maçta Saint Joseph’e 31 yenildi. Setler 2225, 2025, 2519, 2325’lik sonuçlar ile konuk ekibin lehine sonuçlanırken, Kayseri ekibi böylece ligde 9. yenilgisini alarak galibiyet hasretini sürdürdü.

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